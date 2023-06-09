SAS präsentiert Maizahlen
09.06.2023 PS
Scandinavian Airlines konnte im Mai 2023 insgesamt 2,172 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 19 Prozent mehr als im Vorjahresmai.
Im Berichtsmonat Mai konnte SAS 2,913 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren 26,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresmai um 26,3 Prozent auf 3,777 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 5,7 Prozentpunkte auf 77,1 Prozent verbessert.