SAS präsentiert Märzzahlen
12.04.2023 PS
Scandinavian Airlines konnte im März 2023 insgesamt 1,910 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 32,7 Prozent mehr als im Vorjahresmärz.
Im Berichtsmonat März konnte SAS 2,360 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren 38 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresmärz um 25,4 Prozent auf 3,118 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 6,9 Prozentpunkte auf 75,7 Prozent verbessert.