SAS präsentiert Junizahlen
12.07.2023 RK
Scandinavian Airlines konnte im Juni 2023 insgesamt 2,386 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 22,6 Prozent mehr als im Vorjahresjuni.
Im Berichtsmonat Juni konnte SAS 3,221 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren 34,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjuni um 20,1 Prozent auf 4,003 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um acht Prozentpunkte auf 80,5 Prozent verbessert.