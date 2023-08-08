SAS präsentiert Julizahlen

SAS Airbus A350 (Foto: Airbus)

Scandinavian Airlines konnte im Juli 2023 insgesamt 2,415 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 82,3 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Die Passagierzahlen im Juli 2022 litten unter dem Pilotenstreik, deshalb konnte SAS im Juli 2023 so stark zulegen. Im Berichtsmonat Juli konnte SAS 4,177 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren 92,1 Prozent mehr als im bestreikten Juli 2022. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjuli um 84,1 Prozent auf 4,872 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 3,5 Prozentpunkte auf 85,7 Prozent verbessert.