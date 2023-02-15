SAS präsentiert Januarzahlen
15.02.2023 PS
Scandinavian Airlines konnte im Januar 2023 insgesamt 1,430 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 88,6 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar.
Im Berichtsmonat Januar konnte SAS 1,852 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren 68,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjanuar um 22,1 Prozent auf 2,704 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 18,5 Prozentpunkte auf 67,5 Prozent verbessert.