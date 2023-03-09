SAS präsentiert Februarzahlen

SAS Airbus A320neo (Foto: SAS)

Scandinavian Airlines konnte im Februar 2023 insgesamt 1,555 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 64,4 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.

Im Berichtsmonat Februar konnte SAS 1,831 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren 61,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresfebruar um 61,4 Prozent auf 2,585 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 12,7 Prozentpunkte auf 70,8 Prozent verbessert.