SAS präsentiert Augustzahlen

SAS Airbus A320neo (Foto: SAS)

Scandinavian Airlines konnte im August 2023 insgesamt 2,258 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 22 Prozent mehr als im Vorjahresaugust.

Im Berichtsmonat August konnte SAS 3,360 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren 16,6 Prozent mehr als im bestreikten August 2022. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um 16,4 Prozent auf 4,262 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 0,1 Prozentpunkte auf 78,8 Prozent verbessert.