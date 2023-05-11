SAS präsentiert Aprilzahlen
11.05.2023 PS
Scandinavian Airlines konnte im April 2023 insgesamt 1,889 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 22,2 Prozent mehr als im Vorjahresapril.
Im Berichtsmonat April konnte SAS 2,607 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren 27,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresapril um zwanzig Prozent auf 3,441 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 4,5 Prozentpunkte auf 75,8 Prozent verbessert.