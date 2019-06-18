SAS mit weniger Passagieren

SAS konnte im Mai 2019 insgesamt 2,404 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem streikbedingten Minus von zehn Prozent.

Die markant schlechteren Passagier- und Verkehrszahlen sind wegen des SAS Pilotenstreiks von April und Mai zu erklären. Im Mai konnte Scandinavian Airlines 2,887 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren zehn Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresmai um 6,6 Prozent auf 4,047 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Auslastung hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 2,7 Prozentpunkte auf 71,3 Prozent verschlechtert.