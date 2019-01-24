SAS mit weniger Passagieren

SAS Airbus A330-300 242t (Foto: Airbus)

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Dezember 2018 insgesamt 1,874 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Minus von 1,9 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Skandinavien ist die Nachfrage im Dezember um 1,8 Prozent auf 2,330 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgegangen. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 1,9 Prozent auf 3,382 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgenommen. Die Auslastung hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 0,1 Prozentpunkte auf relativ tiefe 68,9 Prozent verbessert.