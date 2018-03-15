SAS mit weniger Passagieren

SAS Airbus A330-300 242t (Foto: Airbus)

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Februar 2018 insgesamt 1,970 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Minus von 2,3 Prozent.

Im Berichtsmonat Februar konnte SAS 2,2,60 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 2,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresfebruar um 0,1 Prozent auf 3,404 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Auslastung hat sich um 1,5 Prozentpunkte auf 66,4 Prozent verschlechtert.