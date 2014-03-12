SAS mit weniger Passagieren

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Februar 2014 1,844 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Minus von 1,5 Prozent.

Im Berichtsmonat Februar konnte SAS 2,024 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 1,0 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresfebruar um 2,2 Prozent auf 3,021 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um 2,1 Prozentpunkte auf 67 Prozent zurückgegangen.