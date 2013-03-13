SAS mit weniger Passagieren

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Februar 2013 2,020 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Minus von 0,4 Prozentpunkten.

Unter der SAS Gruppe fliegen die SAS Airlines und die grosse Regionalfluggesellschaft Wideroe aus Norwegen. Im Berichtsmonat Februar konnten die beiden Airlines 1,875 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 1,1 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresfebruar um 1,7 Prozentpunkte auf 2,822 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um 0,4 Prozentpunkte auf 66,4 Prozent zurückgegangen. Im Berichtsjahr 2012 konnte die SAS Gruppe 28,204 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, im 2011 waren es 27,2 Millionen.