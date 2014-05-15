SAS mit neuer Verbindung von Hamburg nach Oslo

Scandinavian Airlines legt ab dem Winterflugplan 2014/15 eine neue Flugverbindung von Hamburg nach Oslo auf.

Die neue Verbindung zwischen Oslo und Hamburg wird viermal in der Woche angeboten. SAS wir jeweils montags, donnerstags, freitags und sonntags die beiden Städtepaare miteinander verbinden. Die Flugzeit beträgt knapp anderthalb Stunden. Geflogen wird die Strecke ab dem Winterflugplan mit einem Flugzeug des Typs Boeing 737-600, das Platz für 123 Passagiere bietet.