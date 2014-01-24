SAS mit neuer Linie ab Hamburg

Scandinavian Airlines legt ab 22. April 2014 eine neue Flugverbindung von Hamburg nach Stockholm mit elf wöchentlichen Abflügen auf.

Mit diesem zusätzlichen Angebot erweitert sich das Angebot auf insgesamt 42 wöchentliche Abflüge von der Hansestadt in Richtung Skandinavien. Derzeit bietet SAS bereits bis zu fünf tägliche Flüge von Hamburg nach Kopenhagen. Die Flüge werden täglich (außer samstags) jeweils morgens und abends durchgeführt, sonntags einmal. Die Flugzeit beträgt anderthalb Stunden. Geflogen wird die Strecke mit Flugzeugen der Typen Boeing 737 und Boeing 717, die Platz für 120 beziehungsweise 115 Passagiere bieten.