SAS mit mehr Passagieren

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Dezember 2019 insgesamt 1,916 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 2,2 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Skandinavien ist die Nachfrage im Dezember um 3,3 Prozent auf 2,406 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 1,4 Prozent auf 3,429 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 1,3 Prozentpunkte auf relativ tiefe 70,2 Prozent verbessert.