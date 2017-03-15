SAS mit mehr Passagieren
15.03.2017 PS
Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Februar 2017 insgesamt 2,016 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Plus von 2,6 Prozent.
Im Berichtsmonat Februar konnte SAS 2,309 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren dreizehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresfebruar um fünf Prozent auf 3,400 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Auslastung hat sich um 4,8 Prozentpunkte auf 67,9 Prozent verbessert.