SAS mit mehr Passagieren

SAS Airbus A330-300 242t (Foto: Airbus)

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Februar 2016 1,964 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 7,4 Prozent.

Im Berichtsmonat Februar konnte SAS 2,043 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 11,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresfebruar um 17,8 Prozent auf 3,238 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrössert. Die Auslastung hat sich um 3,6 Prozentpunkte auf 63,1 Prozent verschlechtert.