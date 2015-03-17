SAS mit mehr Passagieren

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Februar 2015 1,885 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 2,2 Prozent.

Im Berichtsmonat Februar konnte SAS 1,987 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 1,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresfebruar um 3,5 Prozent auf 2,917 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Auslastung hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um 1,2 Prozentpunkte auf 68,1 Prozent verbessert.