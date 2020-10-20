SAS meldet weniger Passagiere

SAS Boeing 737 (Foto: SAS)

SAS konnte im September 2020 insgesamt 595 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Rückgang von 78,6 Prozent.

Wegen der grassierenden Gesundheitskrise brach der Absatz bei der skandinavischen Fluggesellschaft SAS im September um 86,7 Prozent auf 448 Millionen Sitzplatzkilometer ein. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 71,3 Prozent auf 1,254 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Auslastung hat sich gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 41,5 Prozentpunkte auf 35,8 Prozent verschlechtert.