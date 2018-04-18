SAS meldet weniger Passagiere

SAS Boeing 737 (Foto: SAS)

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im März 2018 insgesamt 2,388 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Minus von 2,6 Prozent.

Im Berichtsmonat März konnte Scandinavian Airlines 3,007 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 4,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresmärz um 0,3 Prozent auf 4,112 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Auslastung hat sich um 3,4 Prozentpunkte auf 73,1 Prozent verbessert.

SAS kämpft seit Jahren mit rückläufigen Passagierzahlen und zu hohen Kapazitäten, Hauptgrund dafür ist das rasante Wachstum von Norwegian Air Shuttle. Der Newcomer aus Norwegen hat den Airline Markt in Skandinavien durchgeschüttelt und der gut verwurzelten SAS stark zugesetzt.