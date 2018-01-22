SAS meldet weniger Passagiere

SAS Airbus A330-300 242t (Foto: Airbus)

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Dezember 2017 insgesamt 1,910 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Minus von 6,6 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Skandinavien ist die Nachfrage im Dezember um 3,8 Prozent auf 2,373 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgegangen. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um ein Prozent auf 3,447 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 3,4 Prozentpunkte auf 68,8 Prozent abgeschwächt.