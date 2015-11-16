SAS meldet weniger Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS musste im Oktober 2015 Federn lassen, die Fluggesellschaft aus Skandinavien konnte 2,587 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Minus von 0,8 Prozent.

SAS konnte ihren Absatz im Oktober um 3,9 Prozent auf 2,977 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöhen. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresoktober um 0,8 Prozent auf 3,869 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung konnte verglichen mit dem Vorjahresoktober um 2,3 Prozentpunkte auf 76,9 Prozent verbessert werden.