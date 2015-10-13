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SAS meldet weniger Passagiere

13.10.2015 JS
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Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im September 2015 2,586 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Minus von 0,6 Prozent.

SAS hat ihren Absatz im September um 0,6 Prozent auf 2,902 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöhen können. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 0,1 Prozent auf 3,761 Milliarden Sitzplatzkilometer verkleinert. Die Auslastung hat sich gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 0,6 Prozentpunkte auf 77,2 Prozent verbessert.

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