SAS meldet weniger Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im November 2013 2,154 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Minus von zwei Prozent.

SAS meldet seit zwei Monaten die Verkehrszahlen ohne Wideroe, die Regionalfluggesellschaft aus Norwegen wurde auf Ende September 2013 verkauft. Bei der Fluggesellschaft aus Skandinavien ist die Nachfrage im November um 0,9 Prozent auf 2,336 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgegangen. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 3,2 Prozent auf 3,436 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 2,8 Prozentpunkte auf unbefriedigende 68,0 Prozent zurückgegangen.