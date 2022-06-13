SAS meldet soliden Mai
SAS konnte im Mai 2022 insgesamt 1,770 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 338 Prozent mehr als im Vorjahresmai.
Bei SAS entwickeln sich die Verkehrszahlen nach den Corona bedingten Tiefständen wieder positiv, dies soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zahlen immer noch viel tiefer liegen als vor der Krise. Im Mai 2019 vor der Corona Krise flogen mit der Fluggesellschaft aus Skandinavien noch 2,404 Millionen Passagiere.
Im Berichtsmonat Mai konnte die skandinavische Fluggesellschaft SAS 2,163 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren 455 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresmai um 185 Prozent auf 3,071 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Auslastung hat sich um 34,3 Prozentpunkte auf 70,4 Prozent verbessert.