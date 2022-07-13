SAS meldet soliden Juni

SAS Airbus A320neo (Foto: SAS)

SAS konnte im Juni 2022 insgesamt 1,812 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 197,5 Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

Bei SAS entwickeln sich die Verkehrszahlen nach den Corona bedingten Tiefständen wieder positiv, dies soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zahlen immer noch viel tiefer liegen als vor der Krise. Im Juni 2019 vor der Corona Krise flogen mit der Fluggesellschaft aus Skandinavien noch 2,753 Millionen Passagiere.

Im Berichtsmonat Juni konnte die skandinavische Fluggesellschaft SAS 2,419 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren 270,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjuni um 123,2 Prozent auf 3,045 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Auslastung hat sich um 31,5 Prozentpunkte auf 79,4 Prozent verbessert.