SAS meldet soliden Juli

SAS Boeing 737 (Foto: SAS)

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Juli 2018 insgesamt 2,587 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 2,2 Prozent.

Scandinavian Airlines konnte ihren Absatz im Juli mit 4,133 Milliarden Sitzplatzkilometern um 1,9 Prozent steigern. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjuli um drei Prozent auf 4,831 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresjuli um 0,9 Prozentpunkte auf immer noch solide 85,6 Prozent zurückgegangen.