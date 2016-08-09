SAS meldet soliden Juli

SAS Airbus A330-300 242t (Foto: Airbus)

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Juli 2016 2,479 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 4,3 Prozent.

Scandinavian Airlines konnte ihren Absatz im Juli mit 3,802 Milliarden Sitzplatzkilometern um 10,4 Prozent steigern. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjuli um 8,8 Prozent auf 4,312 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Auslastung konnte gegenüber dem Vorjahresjuli erneut erhöht werden und lag bei hohen 88,2 Prozent, das entspricht einer Verbesserung von 1,2 Prozentpunkten.