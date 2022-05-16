SAS meldet soliden April

SAS Airbus A350 (Foto: SAS)

SAS konnte im April 2022 insgesamt 1,526 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren viermal mehr als im Vorjahresapril.

Bei SAS entwickeln sich die Verkehrszahlen nach den Corona bedingten Tiefständen wieder positiv, dies soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zahlen immer noch viel tiefer liegen als vor der Krise. Im April 2019 vor der Corona Krise flogen mit der Fluggesellschaft aus Skandinavien trotz eines Pilotenstreiks noch mehr als 2zwei Millionen Passagiere.

Im Berichtsmonat April konnte die skandinavische Fluggesellschaft SAS 1,980 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren 561 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresapril um 184 Prozent auf 2,794 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Auslastung hat sich um 40,4 Prozentpunkte auf 70,9 Prozent verbessert.