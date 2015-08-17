SAS meldet solide Zahlen

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Juli 2015 2,376 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 0,8 Prozent.

Scandinavian Airlines konnte ihren Absatz im Juli mit 3,446 Milliarden Sitzplatzkilometer auf Vorjahresniveau halten. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjuli um 0,5 Prozent auf 3,964 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück genommen. Die Auslastung konnte gegenüber dem Vorjahresjuli leicht verbessert werden und lag bei 86,9 Prozent, das entspricht einer Verbesserung von 0,4 Prozentpunkten.