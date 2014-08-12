SAS meldet solide Zahlen

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Juli 2014 2,602 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von gut zehn Prozent.

Scandinavian Airlines konnte ihren Absatz im Juli 2014 um 11,1 Prozent auf 4,095 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöhen. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjuli um 8,8 Prozent auf 4,654 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Auslastung konnte gegenüber den Vormonaten stark verbessert werden und lag im Juli 2014 bei 88 Prozent, was gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat einer Verbesserung von 1,8 Prozentpunkten entspricht.