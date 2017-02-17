SAS meldet solide Januarzahlen

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Januar 2017 insgesamt 1,929 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 9,8 Prozent.

Im Berichtsmonat Januar konnte Scandinavian Airlines 2,366 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 20,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjanuar um 11,3 Prozent auf 3,429 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um 5,3 Prozentpunkte auf 69,0 Prozent angestiegen.

Von Januar bis Dezember 2016 konnte SAS insgesamt 28,093 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.