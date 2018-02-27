SAS meldet schwächere Januarzahlen

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Januar 2018 insgesamt 1,828 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Rückgang von 5,3 Prozent.

Im Berichtsmonat Januar konnte Scandinavian Airlines 2,198 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 7,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjanuar um 0,3 Prozent auf 3,439 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um 5,1 Prozentpunkte auf 63,9 Prozent zurückgegangen.