SAS meldet mehr Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Oktober 2011 2,577 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 3,9 Prozent.

Unter der SAS Gruppe fliegen die SAS Airlines, Wideroe und Blue1. Zusammen haben die drei Fluggesellschaften ihren Absatz im Oktober 2011 um 2,6 Prozent auf 2,570 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöhen können. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresoktober um 3,3 Prozent auf 3,427 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um 0,5 Prozent auf 75 Prozent zurückgegangen.