SAS meldet mehr Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im September 2011 2,558 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 4,7 Prozent.

Unter der SAS Gruppe fliegen die SAS Airlines, Wideroe und Blue1. Zusammen haben die drei Fluggesellschaften ihren Absatz im September 2011 um 5,4 Prozent auf 2,532 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöhen können. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um fünf Prozent auf 3,394 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung hat gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um 0,3 Prozent auf relativ schlechte 74,6 Prozent zugelegt. Mit SAS Airlines flogen im September 2,190 Millionen Passagiere (+4,9 Prozent), mit Wideroe 231 Tausend (+15,1 Prozent) und bei Blue1 waren es 138 Tausend (-11,9 Prozent).