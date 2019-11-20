SAS meldet mehr Passagiere
20.11.2019 PS
SAS konnte im Oktober 2019 bei den Passagierzahlen leicht zulegen, mit der Airline flogen im Oktober 2,730 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Plus von 3,5 Prozent.
Im Oktober konnte Scandinavian Airlines 3,324 Milliarden Sitzplatzkilometer am Markt absetzen, das entspricht einem Wachstum von 2,9 Prozent. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresoktober um 2,1 Prozent auf 4,421 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresoktober um 0,6 Prozentpunkte auf 75,2 Prozent verbessert.