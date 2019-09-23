SAS meldet mehr Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im August 2019 insgesamt 2,781 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 0,4 Prozent.

Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 0,2 Prozent auf 4,040 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Das Angebot wurde um ein Prozent auf 5,103 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 0,7 Prozentpunkte auf 79,2 Prozent verschlechtert.