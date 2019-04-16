SAS meldet mehr Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im März 2019 insgesamt 2,461 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 3,1 Prozent.

Im Berichtsmonat März konnte Scandinavian Airlines 2,923 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 2,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresmärz um 1,1 Prozent auf 4,155 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 2,8 Prozentpunkte auf 70,4 Prozent verschlechtert.

SAS kämpft seit Jahren mit rückläufigen Passagierzahlen und zu hohen Kapazitäten, Hauptgrund dafür ist das rasante Wachstum von Norwegian Air Shuttle. Der Newcomer aus Norwegen hat den Airline Markt in Skandinavien durchgeschüttelt und der gut verwurzelten SAS stark zugesetzt.