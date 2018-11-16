SAS meldet mehr Passagiere

SAS Boeing 737 (Foto: SAS)

SAS konnte im Oktober 2018 leicht zulegen. Mit der Airline flogen im Berichtsmonat Oktober 2,638 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Plus von 1,4 Prozent.

Die Fluggesellschaft aus Skandinavien musste im Oktober beim Absatz jedoch leicht Federn lassen, es konnten 3,231 Milliarden Sitzplatzkilometer abgeflogen werden, das entspricht einem Minus von einem Prozent. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresoktober um 0,6 Prozent auf 4,330 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 0,3 Prozentpunkte auf 74,6 Prozent verschlechtert.