SAS meldet mehr Passagiere
18.10.2018 PS
Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im September 2018 insgesamt 2,678 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 4,4 Prozent.
SAS hat ihren Absatz im September um 4,8 Prozent auf 3,299 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessern können. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 2,4 Prozent auf 4,231 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Auslastung hat sich gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 1,8 Prozentpunkte auf 78,0 Prozent verbessert.