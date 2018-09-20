SAS meldet mehr Passagiere

Scandinavian Airlines Airbus A330 (Foto: SAS)

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im August 2018 insgesamt 2,579 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 5,1 Prozent.

Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 6,4 Prozent auf 3,541 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Das Angebot wurde um 5,4 Prozent auf 4,495 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung konnte um 0,7 Prozentpunkte auf 78,8 Prozent verbessert werden.