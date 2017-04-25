SAS meldet mehr Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im März 2017 insgesamt 2,451 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 8,9 Prozent.

Im Berichtsmonat März konnte Scandinavian Airlines 2,877 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 9,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresmärz um 12,1 Prozent auf 4,124 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 1,6 Prozentpunkte auf 69,8 Prozent verschlechtert.

SAS kämpft seit Jahren mit rückläufigen Passagierzahlen und zu hohen Kapazitäten, Hauptgrund dafür ist das rasante Wachstum von Norwegian Air Shuttle. Der Newcomer aus Norwegen hat den Airline Markt in Skandinavien durchgeschüttelt und der gut verwurzelten SAS stark zugesetzt. Mit intelligenten Kapazitätsanpassungen und stärkerer Kundennähe könnte es SAS jedoch wieder schaffen, Marktanteile zurückzugewinnen. Die Marktanstrengungen von SAS zahlen sich momentan durch ein seit länger anhaltendem Passagierwachstum aus.