SAS meldet mehr Passagiere

SAS Airbus A330-300 242t (Foto: Airbus)

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Dezember 2016 insgesamt 2,045 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 10,5 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Skandinavien ist die Nachfrage im Dezember um 19,1 Prozent auf 2,466 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 12,4 Prozent auf 3,415 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 4,1 Prozentpunkte auf 72,2 Prozent angestiegen.

Von Januar bis Dezember 2016 konnte SAS insgesamt 28,093 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.