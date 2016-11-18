SAS meldet mehr Passagiere
18.11.2016 PS
SAS konnte im Oktober 2016 zulegen, die Fluggesellschaft aus Skandinavien konnte 2,673 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von drei Prozent.
SAS konnte ihren Absatz im Oktober um dreizehn Prozent auf 3,363 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöhen. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresoktober um 10,4 Prozent auf 4,270 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung konnte verglichen mit dem Vorjahresoktober um 1,8 Prozentpunkte auf 78,7 Prozent verbessert werden.