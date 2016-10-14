SAS meldet mehr Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im September 2016 insgesamt 2,663 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von drei Prozent.

SAS hat ihren Absatz im September um 7,6 Prozent auf 3,123 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessern können. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um sieben Prozent auf 4,023 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Auslastung hat sich gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 0,5 Prozentpunkte auf 77,6 Prozent verbessert.