SAS meldet mehr Passagiere

SAS Airbus A330-300 242t (Foto: Airbus)

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Dezember 2015 1,886 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 1,8 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Skandinavien ist die Nachfrage im Dezember um 6,9 Prozent auf 2,191 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 11,6 Prozent auf 3,168 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um drei Prozentpunkte auf 69,2 Prozent zurückgegangen.