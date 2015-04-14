SAS meldet mehr Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im März 2015 2,450 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 6,1 Prozent.

Im Berichtsmonat März konnte Scandinavien Airlines 2,687 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 1,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresmärz um 2,2 Prozent auf 3,616 Milliarden Sitzplatzkilometer reduziert. Die Auslastung hat sich um drei Prozentpunkte auf 74,3 Prozent verbessert.

SAS kämpft seit Jahren mit rückläufigen Passagierzahlen und zu hohen Kapazitäten, Hauptgrund dafür ist das rasante Wachstum von Norwegian Air Shuttle. Der Newcomer aus Norwegen hat den Airline Markt in Skandinavien stark durchgeschüttelt und der gut verwurzelten SAS stark zugesetzt. Mit intelligenten Kapazitätsanpassungen und starker Kundennähe kann es SAS jedoch wieder schaffen, erfolgreicher am Markt zu agieren.