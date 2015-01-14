SAS meldet mehr Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Dezember 2014 1,852 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 7,1 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Skandinavien ist die Nachfrage im Dezember um 0,2 Prozent auf 2,049 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 1,5 Prozent auf 2,840 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 1,2 Prozentpunkte auf immer noch unbefriedigende 72,2 Prozent angestiegen.