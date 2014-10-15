SAS meldet mehr Passagiere
15.10.2014 RK
Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im September 2014 2,738 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 7,3 Prozent.SAS konnte ihren Absatz im September um 5,3 Prozent auf 3,244 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöhen. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 3,2 Prozent auf 4,151 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung konnte verglichen mit dem Vorjahresmonat um 1,6 Prozentpunkte auf 78,1 Prozent verbessert werden.